Китай и Франция поддержали восстановление мира на основе устава ООН

Китай и Франция в совместном заявлении поддержали восстановление мира на основе устава ООН

Пекин и Париж поддерживают все усилия по восстановлению мира на Украине на основе международного права и принципов устава ООН. Об этом сказано в совместном заявлении Китая и Франции по итогам встречи президента французской республики Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина, передает агентство «Синьхуа».

«Китай и Франция вместе привержены поиску основанных на международном праве конструктивных решений вызовов и угроз международной безопасности и стабильности и считают, что разногласия и споры между странами должны разрешаться мирным путем диалога и консультаций», — сказано в публикации.

Париж и Пекин условились также укреплять многостороннюю международную систему, «ядром которой является Организация Объединенных Наций».

Ранее Си Цзиньпин подвел итог встречи с Макроном и заявил, что Пекин и Париж будут взаимно поддерживать друг друга и оптимизировать глобальное управление сообща. Глава китайского государства рассказал, что у них с французским президентом состоялась дружественная и обстоятельная беседа.