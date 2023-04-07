Отметившая 70 лет в браке пара поделилась главным секретом крепких отношений

Прожившие 70 лет в браке супруги заявили, что никогда не переставали любить друг друга

91-летние Джимми и Бетти Мерфи из шотландского города Престуик, Великобритания, отметили 70 лет в браке и поделились главным секретом крепких отношений. Об этом сообщает Daily Record.

Супруги познакомились в молодежном клубе в Престуике, куда после Второй мировой войны переехал Джимми, где родилась и выросла Бетти. Они начали встречаться, а 6 апреля 1953 года поженились и обвенчались.

Следующие 70 лет пара прожила вместе. Джимми работал в строительной компании Law & Sons Painter and Decorator, а затем стал индивидуальным предпринимателем. Бетти работала витринистом в компании Woolworths, а потом стала домохозяйкой. Супруги заявили, что смогли прожить в долгом и счастливом браке благодаря тому, что никогда не переставали любить друг друга.

У Джимми и Бетти пятеро детей в возрасте от 51 года до 69 лет, 10 внуков и шесть правнуков. «Семья для них — это самое главное», — утверждает одна из их дочерей.

Ранее сообщалось, что супруги из Сингапура, прожившие в браке 50 лет, рассказали, как им удалось сохранить крепкие отношения. Муж и жена отметили, что у них, как и у других пар, возникают конфликты.