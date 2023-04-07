Двое литовцев получили ранения под Артемовском

LRT: двое служащих в иностранном легионе ВСУ литовцев получили ранения под Артемовском

Двое граждан Литвы получили ранения под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Об этом сообщает LRT.

Информацию подтвердило министерство иностранных дел (МИД) прибалтийской республики.

Один из литовцев получил легкое ранение и уже вернулся в свое подразделение. Второй перенес операцию и все еще находится в тылу. Оба солдата служат в составе украинского иностранного легиона.

«Точное количество литовцев, воюющих на Украине, неизвестно. Считается, что их может быть несколько десятков», — заявляет издание.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин назвал потери украинской армии в Артемовске. По его словам, Вооруженные силы Украины потеряли в городе от 15 тысяч до 20 тысяч военнослужащих.