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18:20, 7 апреля 2023Бывший СССР

Двое литовцев получили ранения под Артемовском

LRT: двое служащих в иностранном легионе ВСУ литовцев получили ранения под Артемовском

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Двое граждан Литвы получили ранения под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Об этом сообщает LRT.

Информацию подтвердило министерство иностранных дел (МИД) прибалтийской республики.

Один из литовцев получил легкое ранение и уже вернулся в свое подразделение. Второй перенес операцию и все еще находится в тылу. Оба солдата служат в составе украинского иностранного легиона.

«Точное количество литовцев, воюющих на Украине, неизвестно. Считается, что их может быть несколько десятков», — заявляет издание.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин назвал потери украинской армии в Артемовске. По его словам, Вооруженные силы Украины потеряли в городе от 15 тысяч до 20 тысяч военнослужащих.

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Алевтина Запольская
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