Сергей Собянин рассказал об экспонатах Музея городского хозяйства на ВДНХ
Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ стал одним из самых популярных. За год работы его посетили более 240 тысяч гостей. Об этом в своем в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
В музее проводятся экскурсии, квесты, лекции, павильон также можно посетить и самостоятельно.
«В трех пространствах — "Управление", "Квартира" и "Город" —19 тематических зон с интерактивными экспонатами. Посетители узнают, как организованы тепло-, газо-, электро- и водоснабжение и другая работа городских служб», — рассказал мэр Москвы.
Он отметил, что в музее интересно будет и детям: они смогут посмотреть макеты спецтехники, посидеть за рулем уборочной машины или провести время за тематическими игровыми автоматами.
Кроме того, в музее представлена модель города, который оживает благодаря технологии дополненной реальности. Рядом расположена зона, посвященная пешеходной навигации, и выставка об озеленении города.
В городском хозяйстве столицы трудятся полмиллиона человек. Они обеспечивают бесперебойную подачу в дома тепла, газа, электричества, воды, делают город чище, безопаснее и уютнее. «Поэтому так важно интересно и наглядно рассказать об их непростой работе», — отметил Сергей Собянин.