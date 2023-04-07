Сергей Собянин рассказал об экспонатах Музея городского хозяйства на ВДНХ

Сергей Собянин назвал Музей городского хозяйства одним из самых популярных в Москве

Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ стал одним из самых популярных. За год работы его посетили более 240 тысяч гостей. Об этом в своем в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

В музее проводятся экскурсии, квесты, лекции, павильон также можно посетить и самостоятельно.

«В трех пространствах — "Управление", "Квартира" и "Город" —19 тематических зон с интерактивными экспонатами. Посетители узнают, как организованы тепло-, газо-, электро- и водоснабжение и другая работа городских служб», — рассказал мэр Москвы.

Он отметил, что в музее интересно будет и детям: они смогут посмотреть макеты спецтехники, посидеть за рулем уборочной машины или провести время за тематическими игровыми автоматами.

Кроме того, в музее представлена модель города, который оживает благодаря технологии дополненной реальности. Рядом расположена зона, посвященная пешеходной навигации, и выставка об озеленении города.

В городском хозяйстве столицы трудятся полмиллиона человек. Они обеспечивают бесперебойную подачу в дома тепла, газа, электричества, воды, делают город чище, безопаснее и уютнее. «Поэтому так важно интересно и наглядно рассказать об их непростой работе», — отметил Сергей Собянин.