В МИД Украины раскритировали предложение президента Бразилии уступить Крым России

Спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко возмутился предложению президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы уступить Крым России. Заявление дипломат опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Украина не торгует своими территориями. Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли», — написал Николенко.

Он также добавил, что посредничество в начале мирных переговоров должно базироваться на полном восстановлении территориальной целостности Украины «в соответствии с принципами Устава ООН».

Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что статус Крыма «возможно, не подлежит обсуждению», а президент Украины Владимир Зеленский «не может хотеть всего, что ему угодно».