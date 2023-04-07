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14:12, 7 апреля 2023Бывший СССР

На Украине возмутились словами президента Бразилии о Крыме

В МИД Украины раскритировали предложение президента Бразилии уступить Крым России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко возмутился предложению президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы уступить Крым России. Заявление дипломат опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Украина не торгует своими территориями. Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли», — написал Николенко.

Он также добавил, что посредничество в начале мирных переговоров должно базироваться на полном восстановлении территориальной целостности Украины «в соответствии с принципами Устава ООН».
Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что статус Крыма «возможно, не подлежит обсуждению», а президент Украины Владимир Зеленский «не может хотеть всего, что ему угодно».

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Алевтина Запольская
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