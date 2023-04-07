На Украине возмутились словами президента Бразилии о Крыме
Спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко возмутился предложению президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы уступить Крым России. Заявление дипломат опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Украина не торгует своими территориями. Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли», — написал Николенко.
Он также добавил, что посредничество в начале мирных переговоров должно базироваться на полном восстановлении территориальной целостности Украины «в соответствии с принципами Устава ООН».
Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что статус Крыма «возможно, не подлежит обсуждению», а президент Украины Владимир Зеленский «не может хотеть всего, что ему угодно».