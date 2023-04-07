Суд арестовал подполковника транспортной полиции за взятку в 20 миллионов рублей

В Петербурге подполковника транспортной полиции поместили в СИЗО за взятку в 20 млн рублей

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал старшего оперуполномоченного по борьбе с преступлениями на водном и воздушном транспорте Илью Афанасьева за взяточничество. Об этом в пятницу, 7 апреля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Афанасьев будет находиться в СИЗО до 2 июня.

По данным ведомства, летом 2022 года подполковник захотел получить 20 миллионов рублей от Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению, уточняет ТАСС. Полицейский знал, что в отношении руководства Октябрьской дирекции проводятся оперативно-разыскные мероприятия и предложил их прекратить за вознаграждение.

8 августа Афанасьев получил часть суммы — 8,9 миллиона рублей — через посредника. Но посредника задержали. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на получение взятки в особо крупном размере. Афанасьев вину не признал и просил отправить его под домашний арест.