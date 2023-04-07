Семилетняя девочка поймала сопоставимого с ней по весу сома

Journal Star: семилетняя американка поймала сома весом 22 килограмма

Семилетняя девочка из американского города Пекин, штат Иллинойс, поймала гигантского сома, сопоставимого по весу с ней самой. Об этом сообщает Journal Star.

Лейла Сапп отправилась вместе с отцом Тайлером Саппом в город Олтон на рыбалку на реку Миссисипи. Они бросили якорь и ловили рыбу на спиннинг. В качестве приманки они использовали мелкую рыбу. В результате юная американка выловила сома весом 22 килограмма. При этом вес самой девочки составляет 25 килограммов, и сом оказался почти таким же тяжелым, как она. Длина рыбы тоже примерно совпадала с ростом девочки.

Отец юной рыбачки рассказал, что дочь была шокирована уловом. «Ей очень понравилось держать эту рыбу. Это было невероятно! Этот экземпляр был почти вдвое тяжелее средней нормы», — отметил американец.

Он уточнил, что дочь боролась с сомом около 20 минут, и ему пришлось помочь вытащить улов. После фотосессии с гигантским сомом они отпустили его обратно в реку.

Лейла начала рыбачить в шесть лет. Сапп подчеркнул, что рыбалка и активный отдых на природе помогают отвлечься от видеоигр и телевидения, создавая незабываемые воспоминания.

Ранее сообщалось, что мальчик из американского города Камберленд-Сити, штат Теннесси, впервые пошел на рыбалку с новой удочкой и выловил рыбу размером с себя. Теперь у него появилась мечта побить рекорд штата и поймать самого большого сома.