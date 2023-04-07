Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:55, 7 апреля 2023Из жизни

Семилетняя девочка поймала сопоставимого с ней по весу сома

Journal Star: семилетняя американка поймала сома весом 22 килограмма

Фото: Tyler Sapp / pjstar.com

Семилетняя девочка из американского города Пекин, штат Иллинойс, поймала гигантского сома, сопоставимого по весу с ней самой. Об этом сообщает Journal Star.

Лейла Сапп отправилась вместе с отцом Тайлером Саппом в город Олтон на рыбалку на реку Миссисипи. Они бросили якорь и ловили рыбу на спиннинг. В качестве приманки они использовали мелкую рыбу. В результате юная американка выловила сома весом 22 килограмма. При этом вес самой девочки составляет 25 килограммов, и сом оказался почти таким же тяжелым, как она. Длина рыбы тоже примерно совпадала с ростом девочки.

Отец юной рыбачки рассказал, что дочь была шокирована уловом. «Ей очень понравилось держать эту рыбу. Это было невероятно! Этот экземпляр был почти вдвое тяжелее средней нормы», — отметил американец.

Материалы по теме:
Владыки морей Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Владыки морейФотографы показали необычайные красоты подводного мира
15 февраля 2017
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016

Он уточнил, что дочь боролась с сомом около 20 минут, и ему пришлось помочь вытащить улов. После фотосессии с гигантским сомом они отпустили его обратно в реку.

Лейла начала рыбачить в шесть лет. Сапп подчеркнул, что рыбалка и активный отдых на природе помогают отвлечься от видеоигр и телевидения, создавая незабываемые воспоминания.

Ранее сообщалось, что мальчик из американского города Камберленд-Сити, штат Теннесси, впервые пошел на рыбалку с новой удочкой и выловил рыбу размером с себя. Теперь у него появилась мечта побить рекорд штата и поймать самого большого сома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Курс доллара и евро обновил годовые максимумы
Мать военкора Татарского простила подозреваемую в теракте Трепову
МО назвало новые имена участников военно-биологических программ США на Украине
В населенном мигрантами районе российского города выявили вспышку кори
Экономист назвал предел роста курса доллара
В Китае запустили ракету Hyperbola-1
40-летняя Светлана Ходченкова показала фото в стрипах у пилона
Семилетняя девочка поймала сопоставимого с ней по весу сома
Минобороны узнало о наборе новых сотрудников для лабораторий США на Украине
Обвиняемую в убийстве военкора Татарского Дарью Трепову отправили в СИЗО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.