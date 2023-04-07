Россияне стали больше интересоваться переездом в одну европейскую страну

Spain-Real.Estate: российский спрос на переезд в Испанию вырос на 8,19 процента

По итогам марта 2023 года спрос на переезд в Испанию со стороны жителей городов-миллионников России оказался на 8,19 процента выше, чем в январе того же года. О том, что население крупных городов страны стало больше интересоваться переездом в это европейское государство, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Spain-Real.Estate.

По словам специалистов, наиболее значительный рост количества запросов за указанный период наблюдался со стороны жителей Перми, где положительная динамика составила 135 процентов. Напротив, самое сильное падение интереса к переезду в Испанию с начала года было зафиксировано в Уфе — минус 47,23 процента.

Эксперты также отметили, что в третьем месяце текущего года наибольшее число обращений, связанных с релокацией в зарубежную страну, поступало со стороны жителей Москвы — на них пришлось 56,35 процента от всех запросов от жителей городов-миллионников. Второе место заняли петербуржцы с долей в 23,08 процента, а третьей — екатеринбуржцы с результатом в 2,57 процента.

В марте специалисты Spain-Real.Estate пришли к выводу, что россияне приобрели рекордное число недвижимости в Испании за два года. По их данным, по итогам четвертого квартала 2022 года граждане России купили 501 объект недвижимости в Испании — результат стал максимальным по итогам последних двух лет.