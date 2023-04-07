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19:31, 7 апреля 2023Силовые структуры

Осужденный пожизненно россиянин потребовал компенсацию за заражение туберкулезом

В Нижнем Новгороде пожизненно осужденный запросил миллион рублей за заражение туберкулезом

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Нижнем Новгороде осужденный на пожизненный срок мужчина запросил у полиции миллион рублей, после того как заразился туберкулезом. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Спустя 20 лет заключения мужчина подал в суд иск с требованием выплатить ему компенсацию за то, что он якобы заразился туберкулезом от сокамерников.

Экспертиза установила, что осужденный не мог заболеть во время следственных мероприятий, поскольку в это время находился в одиночной камере. В иске ему отказали.

В 2000 году осужденный вместе с двумя соучастниками изнасиловал и убил двух девочек.

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Илона Палей
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