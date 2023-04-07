В Калмыкии пройдет «Гимн тюльпанов»

В Калмыкии 8 апреля пройдет фестиваль «Гимн тюльпанов»

В Калмыкии на территории этнохотона «Адык - страна Бумба» пройдет культурно–этнографический фестиваль «Гимн тюльпанов». Об этом сообщает РИА Калмыкия.

Гостей познакомят с культурой республики, а также предложат принять участие в экскурсии по этнографическому хотону. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет выставка товаров народного творчества и достижений сельского хозяйства.

Желающих познакомиться с природой Калмыкии ждет эколого-этнографический маршрут «Адык – страна Бумба». В него входят Меклетинское озеро, Розовое озеро, поющие барханы, горящий источник, посещение музея-кибитки, катание на верблюдах и лошадях.

По словам заместителя главы администрации Черноземельского РМО Дорджи Саряева, этот маршрут является визитной карточкой района.