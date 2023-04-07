Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:57, 7 апреля 2023Моя страна

В Калмыкии пройдет «Гимн тюльпанов»

В Калмыкии 8 апреля пройдет фестиваль «Гимн тюльпанов»

Фото: Krystina rogers / Unsplash

В Калмыкии на территории этнохотона «Адык - страна Бумба» пройдет культурно–этнографический фестиваль «Гимн тюльпанов». Об этом сообщает РИА Калмыкия.

Гостей познакомят с культурой республики, а также предложат принять участие в экскурсии по этнографическому хотону. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет выставка товаров народного творчества и достижений сельского хозяйства.

Желающих познакомиться с природой Калмыкии ждет эколого-этнографический маршрут «Адык – страна Бумба». В него входят Меклетинское озеро, Розовое озеро, поющие барханы, горящий источник, посещение музея-кибитки, катание на верблюдах и лошадях.

По словам заместителя главы администрации Черноземельского РМО Дорджи Саряева, этот маршрут является визитной карточкой района.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Глава Ростовского облсуда ушла в отставку на фоне обысков ФСБ у 30 судей
Появились подробности обстрела донецкого рынка ВСУ
Москвичи раскрыли планы на летний отпуск в этом году
Россияне стали реже уходить из попавших под санкции банков
В сети заметили фото российского депутата в куртке с замазанным логотипом Armani
На Украине возмутились словами президента Бразилии о Крыме
В России засомневались в расследовании диверсий на «Северных потоках»
Раскрыты наиболее удобные способы добраться до курортов Черного моря
Артистов российского театра депортировали из Эстонии из-за «угрозы безопасности»
Госсекретарь США предложил прислушаться к украинскому народу в вопросе Крыма
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.