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20:48, 7 апреля 2023Силовые структуры

Суд продлил арест вора в законе Гии Самтредского за преступный статус

В Липецке продлили арест грузинского вора в законе Гии Самтредского за преступный статус
СюжетВоры в законе:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Левобережный районный суд Липецка продлил на два месяца арест грузинского вора в законе Георгия Вашакмадзе, известного в криминальных кругах как Гия Самтредский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, авторитета обвиняют по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Во время отбывания наказания в ФКУ Т-2 УФСИН по Липецкой области он являлся криминальным авторитетом и имел статус вора в законе.

Сейчас следствие намерено допросить свидетелей и провести ряд экспертиз.

В октябре 2022 года Гия Самтредский освободился из колонии. Авторитет отбыл наказание сроком 14 лет и 10 месяцев за ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Он был осужден в 2007 году.

В общей сложности Гия Самтредский провел в местах лишения свободы более 23 лет за убийство, разбой, бандитизм и посягательство на жизнь милиционера. МВД России признало его пребывание на территории страны нежелательным.

Гия Самтредский известен тем, что в марте 2013 года по личному указанию вора в законе Мераба Сухумского избил вместе с покойным Отари Краснодарским и Жорой Кутаисским в колонии особого режима Георгия Акоева (Гию Свердловского) — внучатого племянника и крестника лидера преступного мира Деда Хасана за гибель в елецкой тюрьме вора в законе Гочи Курки.

За расправу над Акоевым Гия Самтредский и его сообщники были коронованы кланом Ониани-Джангвеладзе.

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Екатерина Власова
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