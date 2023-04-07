В России вулкан третий раз за день выбросил пепел

На Камчатке вулкан Безымянный третий раз за день выбросил пепел

Камчатский вулкан Безымянный третий раз за день выбросил пепел, который достиг высоты 5,5 тысячи метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России, передает ТАСС.

«Пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Камчатского залива. (…) Безымянному присвоен красный код авиационной опасности», — рассказали в министерстве.

Там уточнили, что пепел от вулкана не выпадал на населенные пункты, в районе Безымянного нет туристических групп.

Вулкан Безымянный находится в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи и в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота достигает почти три километра.