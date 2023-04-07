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09:24, 7 апреля 2023Россия

В России вулкан третий раз за день выбросил пепел

На Камчатке вулкан Безымянный третий раз за день выбросил пепел

Фото: Михаил Никитин / РИА Новости

Камчатский вулкан Безымянный третий раз за день выбросил пепел, который достиг высоты 5,5 тысячи метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России, передает ТАСС.

«Пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Камчатского залива. (…) Безымянному присвоен красный код авиационной опасности», — рассказали в министерстве.

Там уточнили, что пепел от вулкана не выпадал на населенные пункты, в районе Безымянного нет туристических групп.

Вулкан Безымянный находится в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи и в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота достигает почти три километра.

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Анастасия Шейкина
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