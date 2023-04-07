Тысячи учеников российских школ приняли участие в открытом «Уроке цифры»

На открытом «Уроке цифры» ученикам из тысяч школ рассказали о квантовых технологиях

Технологическая независимость начинается в школе, где формируются новые поколе-ния, которым предстоит создавать будущее страны. Об этом заявил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, комментируя «Урок цифры» — федеральный проект, в рамках которого с 5 по 30 апреля 2023 года в российских школах проводится занятие по теме «Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь».

Квантовые технологии, которым посвящен нынешний урок, по словам Алексея Лихачева, уже стали сферой конкуренции развитых стран.

Наряду с демонстрацией учебного фильма о квантовых технологиях, для школьников были организованы практические занятия на игровых тренажерах, где ребята решали серию заданий по работе с квантовыми симуляторами, а также использованию квантовых сенсоров для адресной доставки лекарств и передаче квантового криптографического ключа. Уникальным модулем урока стала экскурсия в российские научные лаборатории мирового уровня, где сегодня рождаются отечественные квантовые технологии.

«Росатом объединяет университеты, научные коллективы и технологические ком-пании для развития квантовых вычислений», — отметил Алексей Лихачев. В госкорпорации также подчеркивают, что, поддерживая федеральный «Урок цифры», Росатом в сотрудничестве с ведущими российскими университетами и научными центрами стремится к созданию в России системы квантового образования, которая призвана охватить образовательные институты со школьного до вузовского этапов. Эта работа должна способствовать формированию кадрового резерва исследователей и инженеров для обеспечения технологической независимости страны в квантовой сфере.

Как отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, достижение национального технологического суверенитета, особенно в высокотехнологичных областях, к которым и относятся квантовые технологии — цель, которую поставил перед президент. В 2021 году, на момент старта реализации дорожной карты по квантовым технологиям, в России существовал лишь 2-кубитный квантовый процессор на сверхпроводниковой платформе, рассказал Дмитрий Чернышенко. «Всего за два года ученым удалось создать новые квантовые процессоры на всех че-тырех платформах, что делает нашу страну одним из лидеров по этим разработкам», — подчеркнул он.

По словам зампреда правительства, в ближайшем будущем квантовые технологии станут точкой роста, «поэтому крайне важно рассказывать о них на доступном и понятном языке подрастающему поколению».

Открытый «Урок цифры» по теме квантовых технологий прошел в Российском квантовом центре. В нем приняли участие ребята из более, чем пяти тысяч российских школ. В качестве экспертов выступили ученые Росатома и Российского квантового центра (РКЦ).

Методические рекомендации, интерактивные тренажеры и мультимедийный контент урока разработала госкорпорация «Росатом».