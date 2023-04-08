Российская артиллерия ударила по месту дислокации ВСУ под Херсоном

РИА Новости: российская артиллерия нанесла удар по месту дислокации ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы нанесли удар по месту дислокации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от Токаревки в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

«Потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, 14 погибших военных ВСУ, восемь раненых», — уточнил собеседник агентства.

Помимо этого в районе населенного пункта Львово вместе с боекомплектом ликвидирован украинский расчет миномета калибра 120 миллиметров. Здесь ВСУ потеряли убитыми пять человек, еще трое ранены.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский рассказал, что российский истребитель Су-35 уничтожил в районе поселка Песчаное в Купянском районе Харьковской области станцию контрбатарейной борьбы, произведенную в США.