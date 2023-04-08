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07:12, 8 апреля 2023Путешествия

В африканской стране понадеялись на возобновление прямых авиарейсов с Россией

Посол Джанке заявил, что Маврикий работает над возобновлением прямых рейсов из России

Фото: Oliver Gerhard / imagebroker.com / Global Look Press

Посол Маврикия Хесвар Джанке рассчитывает, что прямые авиарейсы из России будут запущены в течение нескольких месяцев. Об этом он рассказал в беседе РИА Новости.

По словам дипломата, данный вопрос практически решен. Он отметил, что в настоящее время есть несколько аспектов, над которыми ведется работа. «Мы работаем над этим с января прошлого года, так что теперь мы надеемся, что в течение нескольких месяцев появятся прямые рейсы», — заявил Джанке.

Кроме того, посол африканской страны сообщил, что прорабатывается не только прямое авиасообщение с Россией. Он уточнил, что также разрабатывается дополнительный маршрут Маврикий — Сейшельские острова — Россия. Соответствующий запрос был отправлен на Сейшельские острова.

Ранее Россия захотела возобновить прямые рейсы в страны Африки и Азии

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Марина Совина
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