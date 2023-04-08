В Минобороны Чехии захотели признать Россию и Китай «угрозами нацбезопасности»

В Минобороны Чехии заявили о планах признать Россию и КНР «угрозами нацбезопасности»

В Чехии захотели признать Россию и Китайскую Народную Республику (КНР) «угрозами национальной безопасности». Об этих планах заявил старший директор отдела оборонной политики и стратегии Министерства обороны Ян Йиреш, передает «Чешское радио».

На данный момент в Стратегии безопасности и Стратегии обороны — основных документах Чехии в этих сферах — используются формулировки «некоторые государства», а также «нестабильность и региональные конфликты в евроатлантическом регионе».

Как заявил Йиреш, представители министерства обороны и министерства иностранных дел Чехии уже несколько месяцев работают над документами, в которых будет четко обозначен источник наибольших угроз для безопасности и обороны страны. «Помимо терроризма, там будут фигурировать Россия и Китай», — подчеркнул он.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что переговоры с Москвой «практически невозможны» на данном этапе ведения Россией специальной военной операции на Украине. Он также отметил необходимость увеличить масштаб военной помощи НАТО Киеву.