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17:31, 8 апреля 2023Мир

В Минобороны Чехии захотели признать Россию и Китай «угрозами нацбезопасности»

В Минобороны Чехии заявили о планах признать Россию и КНР «угрозами нацбезопасности»

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В Чехии захотели признать Россию и Китайскую Народную Республику (КНР) «угрозами национальной безопасности». Об этих планах заявил старший директор отдела оборонной политики и стратегии Министерства обороны Ян Йиреш, передает «Чешское радио».

На данный момент в Стратегии безопасности и Стратегии обороны — основных документах Чехии в этих сферах — используются формулировки «некоторые государства», а также «нестабильность и региональные конфликты в евроатлантическом регионе».

Как заявил Йиреш, представители министерства обороны и министерства иностранных дел Чехии уже несколько месяцев работают над документами, в которых будет четко обозначен источник наибольших угроз для безопасности и обороны страны. «Помимо терроризма, там будут фигурировать Россия и Китай», — подчеркнул он.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что переговоры с Москвой «практически невозможны» на данном этапе ведения Россией специальной военной операции на Украине. Он также отметил необходимость увеличить масштаб военной помощи НАТО Киеву.

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Константин Лысяков
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