Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:29, 8 апреля 2023Россия

Депутаты призвали проверить информацию о называющем себя женщиной сотруднике ВШЭ

В Госдуме призвали проверить информацию о называющем себя женщиной методисте ВШЭ

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по науке Александр Мажуга заявил, что необходимо проверить сообщения о методисте Высший Школы Экономики, который, являясь мужчиной, называет себя женщиной. Слова депутата приводит РИА Новости.

По мнению Мажуги, подобная информация является странной для российского вуза. Он призвал проверить ее достоверность.

О том, что сотрудник ВШЭ позиционирует себя женщиной, ранее рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем Telegram-канале. Она сообщила, что связалась с министром высшего образования и науки Валерием Фальковым, который взял ситуацию под свой контроль.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подготовке Украины к крупнейшей мобилизации граждан
Стало известно о провалившейся попытке ВСУ захватить ЗАЭС
В Госдуме назвали неожиданным решение Кержакова уехать из России
Зеленский заявил о безальтернативном варианте для мира
Тутберидзе высказалась о противостоянии Загитовой и Медведевой
Звезда сериала «Актрисы» призвала занести москвичек в Красную книгу
Экоактивисты «парализуют» Берлин на две недели
Раскрыта причина экстремальной яркости у загадочного объекта M82 X-2
Депутаты призвали проверить информацию о называющем себя женщиной сотруднике ВШЭ
Минобороны заявило о плане Киева обвинить Россию в применении химоружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.