Депутаты призвали проверить информацию о называющем себя женщиной сотруднике ВШЭ

В Госдуме призвали проверить информацию о называющем себя женщиной методисте ВШЭ

Первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по науке Александр Мажуга заявил, что необходимо проверить сообщения о методисте Высший Школы Экономики, который, являясь мужчиной, называет себя женщиной. Слова депутата приводит РИА Новости.

По мнению Мажуги, подобная информация является странной для российского вуза. Он призвал проверить ее достоверность.

О том, что сотрудник ВШЭ позиционирует себя женщиной, ранее рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем Telegram-канале. Она сообщила, что связалась с министром высшего образования и науки Валерием Фальковым, который взял ситуацию под свой контроль.

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