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05:19, 9 апреля 2023Россия

Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов

Российские военные уничтожили 2 группы украинских диверсантов на купянском направлении

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» на купянском направлении уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

Кроме того, российские военные сорвали три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию своих подразделений на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Масютовка.

Также расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» и «Тор» уничтожили в районе населенных пунктов Владимировка, Стельмаховка и Ольшана четыре украинских беспилотника, а расчет буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» уничтожил орудие противника Д-30 в районе Волчанских Хуторов, заключил Зыбинский.

Ранее Сергей Зыбинский сообщил, что российский истребитель Су-35 уничтожил в районе поселка Песчаное в Купянском районе Харьковской области станцию контрбатарейной борьбы, произведенную в США.

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Марина Совина
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