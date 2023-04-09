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19:21, 9 апреля 2023Россия

На одной из веток метро Москвы частично остановлено движение поездов

Дептранс: движение поездов московского метро остановлено от «Партизанской» до «Курской»

Фото: Galina Savina / Shutterstock / Fotodom

Движение поездов частично остановили на синей ветке московского метро. Об этом столичный Дептранс сообщил в Telegram.

«На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Партизанской" до "Курской" для проверки состава. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — сказано в сообщении.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что в одном из вагонов метро на станции «Электрозаводская» случилось возгорание. В качестве причины он назвал короткое замыкание. Аналогичные данные приводит телеканал РЕН ТВ в Telegram.

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Полина Матюхина
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