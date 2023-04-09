Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 9 апреля 2023Россия

Минобороны озвучило потери ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 55 солдат на краснолиманском направлении

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские войска уничтожили до 55 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20», — озвучило ведомство потери украинской армии.

Кроме того, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики (ЛНР), а также Торское, Терны и Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, за прошедшие сутки российские войска уничтожили свыше 250 военных ВСУ на донецком направлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Песков назвал отношение Запада к Минским соглашениям «игрой в наперстки»
Пушков заявил о провальном визите Макрона и фон дер Ляйен в Китай
Россиян предупредили об опасных последствиях чрезмерного употребления воды
Южная Корея обсудит с США сообщения о прослушке чиновников
Сын солистки «Блестящих» Новиковой перенес операцию после избиения школьником
В окружении Костомарова рассказали о сроках его перевода из реанимации
Турция запустит в космос первый наблюдательный спутник
В Брюсселе усомнились в возможности отправить Киеву миллион снарядов
Песков оценил значимость переговоров Путина и Лукашенко
Франция выступила против втягивания ЕС в конфликт между США и КНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.