В Крыму построили большую часть нового горного гидротоннеля

В Крыму построили большую часть горного гидротоннеля для водоснабжения Ялты

Замдиректора строительной компании «ПРиСС» Андрей Булыгин рассказал о ходе строительства нового горного гидротоннеля для водоснабжения Ялты в Крыму. Его слова приводит РИА Новости.

Так, по информации представителя подрядчика, построено уже 80 процентов гидротоннеля общей длиной в 7,5 километра, до смычки осталось пройти километр горной породы.

«На сегодня пройдено более 4,6 километра, осталось пройти около 1,1 километра до смычки. Когда произойдет смычка, разбираем щит, создаем лоток и устанавливаем электрику по всему тоннелю», — рассказал Булыгин.

По словам специалиста, смычка тоннеля ожидается к концу августа.

В феврале сообщалось, что власти Крыма рассматривают возможность строительства нового водохранилища для снабжения ялтинского региона, который в последние годы регулярно испытывал проблемы с водоснабжением. В настоящее время воду для Ялты берут из Счастливенского и Загорского водохранилищ, в город она поставляется по горному водному тоннелю. Оба объекта находятся на северной стороне горной гряды.