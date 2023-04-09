Российский менеджер попросил суд приостановить процесс и отправить его на СВО

«Ъ»: российский менеджер попросил суд приостановить разбирательство и отправить его на СВО

Российский менеджер Александр Дагуца, которого обвиняют в выводе за границу 24 миллионов долларов, заключил контракт и отправился на специальную военную операцию (СВО), находясь под судом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Осенью 2022 года уроженец Молдавии Дагуца находился под действием подписки о невыезде. При этом через некоторое время после начала процесса он исчез, передав судье Лефортовского районного суда Москвы письменное заявление, в котором попросил приостановить процесс из-за того, что он захотел участвовать в СВО.

«По окончании спецоперации или моего контракта обязуюсь добровольно явиться в суд», — говорилось в заявлении.

Позднее выяснилось, что не служившего в армии Дагуцу не хотели брать на службу по контракту ни в московском районном военкомате, ни в столичном представительстве частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Менеджеру помогли в некой крупной коммерческой структуре, где ему порекомендовали обратиться в военкомат Новороссийска. В результате он стал водителем-гранатометчиком второго разряда самоходно-артиллерийской батареи усиления противодиверсионной борьбы 108-го гвардейского десантно-штурмового кубанского казачьего ордена Красной Звезды полка.

Ранее в Санкт-Петербурге гарнизонный военный суд вынес приговор российскому военнослужащему-контрактнику, сбежавшему из воинской части в период мобилизации. Ему присудили пять с половиной лет колонии общего режима.