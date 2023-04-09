Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:49, 9 апреля 2023Силовые структуры

Российский менеджер попросил суд приостановить процесс и отправить его на СВО

«Ъ»: российский менеджер попросил суд приостановить разбирательство и отправить его на СВО

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский менеджер Александр Дагуца, которого обвиняют в выводе за границу 24 миллионов долларов, заключил контракт и отправился на специальную военную операцию (СВО), находясь под судом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Осенью 2022 года уроженец Молдавии Дагуца находился под действием подписки о невыезде. При этом через некоторое время после начала процесса он исчез, передав судье Лефортовского районного суда Москвы письменное заявление, в котором попросил приостановить процесс из-за того, что он захотел участвовать в СВО.

«По окончании спецоперации или моего контракта обязуюсь добровольно явиться в суд», — говорилось в заявлении.

Позднее выяснилось, что не служившего в армии Дагуцу не хотели брать на службу по контракту ни в московском районном военкомате, ни в столичном представительстве частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Менеджеру помогли в некой крупной коммерческой структуре, где ему порекомендовали обратиться в военкомат Новороссийска. В результате он стал водителем-гранатометчиком второго разряда самоходно-артиллерийской батареи усиления противодиверсионной борьбы 108-го гвардейского десантно-штурмового кубанского казачьего ордена Красной Звезды полка.

Ранее в Санкт-Петербурге гарнизонный военный суд вынес приговор российскому военнослужащему-контрактнику, сбежавшему из воинской части в период мобилизации. Ему присудили пять с половиной лет колонии общего режима.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о проблемах украинской армии в обороне
«Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина
Стало известно о желании «Ференцвароша» продлить контракт с Черчесовым
Россиянам привели алгоритм действий для быстрого накопления на отпуск
В зоне ответственности России в Карабахе нарушен режим прекращения огня
Движение на Арбатско-Покровской линии метро Москвы восстановили
В США заявили о возможности Китая установить контроль над Тайванем
Появилось видео уничтожения украинского БТР «Буцефал»
Российские войска поразили командный пункт группировки ВСУ «Харьков»
На одной из веток метро Москвы частично остановлено движение поездов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.