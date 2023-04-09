Депутат дал совет лишенным выплат раненым участникам СВО

Депутат Журавлев посоветовал лишенным выплат раненым участникам СВО обращаться в Госдуму

Депутат Государственной Думы (ГД) Алексей Журавлев посоветовал лишенным выплат раненым участникам специальной военной операции (СВО) незамедлительно обращаться в думский комитет по обороне или правоохранительные органы. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам Журавлева, ситуации, когда медкомиссии не признают военных ранеными и отказывают им в обещанных выплатах, вряд ли носят массовый характер, однако по ним уже начали вести статистику.

Депутат отметил, что случаи с бюрократическими проволочками, о которых на данный момент известно, составляют не более 1 процента от количества участников СВО.

Он порекомендовал всем раненым участникам спецоперации, которые по ошибке были лишены выплат «обязательно и как можно скорее поставить в известность правоохранительные органы или депутатский корпус». Журавлев пообещал не допустить дискредитации государственных инициатив.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который упрощает процедуру признания военнослужащих пропавшими без вести или погибшими. Так, при гибели россиянина в присутствии свидетелей будет оформляться документ, который, в свою очередь, станет основанием для государственной регистрации смерти.