Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:48, 9 апреля 2023Россия

Депутат дал совет лишенным выплат раненым участникам СВО

Депутат Журавлев посоветовал лишенным выплат раненым участникам СВО обращаться в Госдуму

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы (ГД) Алексей Журавлев посоветовал лишенным выплат раненым участникам специальной военной операции (СВО) незамедлительно обращаться в думский комитет по обороне или правоохранительные органы. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам Журавлева, ситуации, когда медкомиссии не признают военных ранеными и отказывают им в обещанных выплатах, вряд ли носят массовый характер, однако по ним уже начали вести статистику.

Депутат отметил, что случаи с бюрократическими проволочками, о которых на данный момент известно, составляют не более 1 процента от количества участников СВО.

Он порекомендовал всем раненым участникам спецоперации, которые по ошибке были лишены выплат «обязательно и как можно скорее поставить в известность правоохранительные органы или депутатский корпус». Журавлев пообещал не допустить дискредитации государственных инициатив.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который упрощает процедуру признания военнослужащих пропавшими без вести или погибшими. Так, при гибели россиянина в присутствии свидетелей будет оформляться документ, который, в свою очередь, станет основанием для государственной регистрации смерти.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о сотрудничестве Дарьи Треповой со следствием
В новых регионах России созданы части противовоздушной обороны ВКС
Васильев объяснил причины закрытия шоу «Модный приговор»
Депутат дал совет лишенным выплат раненым участникам СВО
Доктор Павлова перечислила симптомы дефицита гормонов щитовидной железы
Тимоти Шаламе заподозрили в романе с Кайли Дженнер
Сотни палестинцев забаррикадировались на Храмовой горе в Иерусалиме
Врачи рассказали о бесполезности пульсоксиметров при коронавирусе
Анонсированы три новых фильма по «Звездным войнам»
Россияне увеличили инвестиции в золото
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.