На 60-м году жизни умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков

На 60-м году жизни скончался актер Молодежного театра на Фонтанке в Санкт-Петербурге Вадим Волков. Об этом представители культурного учреждения написали в сообществе театра во «ВКонтакте».

О причинах смерти артиста не сообщается.

«Артист работал вне амплуа, используя все отпущенные его таланту краски — от лирических до комических. Образы, созданные Волковым, всегда были неотъемлемой частью режиссерского замысла: они вносили живое дыхание в придуманные драматургами истории и делали героев узнаваемыми, реальными, запоминающимися. Наделяя персонажей жизнью, Вадим Кимович отдавал сцене всего себя...» — говорится в сообщении представителей культурного учреждения.

Вадим Волков проработал на сцене Молодежного театра на Фонтанке 12 лет. За этот период он принял участие в таких спектаклях, как «Севильский цирюльник», «Жаворонок», «Последнее китайское предупреждение», «Четыре танго о любви», «Время для посещений» и многих других.

Помимо выступлений на сцене, актер активно снимался в российских сериалах и кино. В фильмографии Волкова было более 80 проектов, среди которых — «Последнее путешествие Синдбада», «Аутсайдер», «Мушкетеры Екатерины», «Невский. Проверка на прочность», «Чума» и многие другие.

