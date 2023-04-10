Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков

Актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков скончался в Петербурге в возрасте 59 лет

Актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков умер в возрасте 59 лет в Петербурге, об этом говорится в сообществе театра во «ВКонтакте».

Как уточнили в театре, за 12 лет работы Волков сыграл 12 ролей. «Артист работал вне амплуа, используя все отпущенные его таланту краски — от лирических до комических», — подчеркнула труппа.

Как уточнили артисты, Волков исполнял роли в спектаклях «Севильский цирюльник», «Школа налогоплательщиков», «Четыре танго о любви», «Наш городок», «Последнее китайское предупреждение», «Кабала святош/Мольер» и других.

Кроме выступлений на сцене, он активно снимался в российских сериалах и кино. Зрители знают его по картинам «Последнее путешествие Синдбада», «Мушкетеры Екатерины», «Невский. Проверка на прочность» и другие.

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