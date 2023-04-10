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01:52, 10 апреля 2023Интернет и СМИ

Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков

Актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков скончался в Петербурге в возрасте 59 лет

Фото: Victor Lisitsin / Globallookpress.com

Актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков умер в возрасте 59 лет в Петербурге, об этом говорится в сообществе театра во «ВКонтакте».

Как уточнили в театре, за 12 лет работы Волков сыграл 12 ролей. «Артист работал вне амплуа, используя все отпущенные его таланту краски — от лирических до комических», — подчеркнула труппа.

Как уточнили артисты, Волков исполнял роли в спектаклях «Севильский цирюльник», «Школа налогоплательщиков», «Четыре танго о любви», «Наш городок», «Последнее китайское предупреждение», «Кабала святош/Мольер» и других.

Кроме выступлений на сцене, он активно снимался в российских сериалах и кино. Зрители знают его по картинам «Последнее путешествие Синдбада», «Мушкетеры Екатерины», «Невский. Проверка на прочность» и другие.

Ранее советский и российский актер, режиссер Александр Негреба, сыгравший роль брата главной героини в фильме «Маленькая Вера», скончался на 62-м году жизни.

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Марина Совина
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