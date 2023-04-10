«Аэрофлот» впервые в истории отправил самолет для ремонта в Иран

РБК: авиакомпания «Аэрофлот» отправила самолет для ремонта в Иран из-за санкций Запада

Из-за западных санкций авиакомпания «Аэрофлот» впервые в истории отправила свой самолет для ремонта в Иран. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Уточняется, что лайнер был отправлен на техобслуживание 5 апреля. Это широкофюзеляжный Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700. Ключевой задачей специалистов крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air станет обслуживание стоек шасси.

Ранее советник технического директора «Аэрофлота» Марат Терещенко заявил, что из-за влияния западных санкций сильно сдвинулись сроки починки самолетов Airbus и Boeing. По его словам, если раньше двигатели Airbus A320 можно было починить за 20 дней, то теперь на это уходит четыре месяца.