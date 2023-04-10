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15:52, 10 апреля 2023Культура

Умер гитарист группы Alan Parsons Project Йен Байрнсон

Гитарист рок-группы Alan Parsons Project Йен Байрнсон скончался в возрасте 69 лет

Фото: Pictorial Press / Legion-media

Британский музыкант-мультиинструменталист Йен Байрнсон скончался после продолжительной борьбы с деменцией. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Rolling Stone.

О смерти исполнителя рассказала его супруга Лейла Байрнсон. Мужчина умер в возрасте 69 лет. Жена Байрнсона отметила, что покойный был любящим мужем. «Несмотря на то что Йен покинул нас, его музыка и наследие останутся и продолжат радовать нас и освещать жизни», — сказала она.

Джон Байрнсон (имя при рождении) родился 3 августа 1953 года в городе Леруик на Шетландских островах. Он был одним из основных членов культовой рок-группы Alan Parsons Project. Байрнсон также участвовал в записи первых альбомов британской певицы Кейт Буш, в частности он исполнил знаковое гитарное соло в песне Буш Wuthering Heights. Мультиинструменталист также известен как участник шотландского музыкального коллектива Pilot. Он присоединился к ним в 1973-м, а через год Pilot записали свой самый известный хит Magic.

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Сергей Равин
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