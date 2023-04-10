Глава уральского наркоуправления полиции задержан ФСБ

На Урале ФСБ задержала начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД

Сотрудники ФСБ задержали начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области полковника Ивана Ергеледжи по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, наркополицейского взяли вечером 9 апреля в Первоуральске. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»). Суть инкриминируемых ему обвинений пока неизвестна.

По предварительным данным, один из подчиненных передал полковнику деньги. Источник добавил, что в этом деле «не все однозначно», а другой заявил, что в составе преступления коррупционной составляющей нет.

В настоящее время Ергеледжи находится в изоляторе временного содержания.