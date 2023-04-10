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08:31, 10 апреля 2023Силовые структуры

Глава уральского наркоуправления полиции задержан ФСБ

На Урале ФСБ задержала начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области полковника Ивана Ергеледжи по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, наркополицейского взяли вечером 9 апреля в Первоуральске. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»). Суть инкриминируемых ему обвинений пока неизвестна.

По предварительным данным, один из подчиненных передал полковнику деньги. Источник добавил, что в этом деле «не все однозначно», а другой заявил, что в составе преступления коррупционной составляющей нет.

В настоящее время Ергеледжи находится в изоляторе временного содержания.

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Любовь Ширижик
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