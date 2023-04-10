Названы эффективные способы нормализовать сон

Эндокринолог Островская посоветовала изменить образ жизни, чтобы нормализовать сон

Чтобы нормализовать сон и улучшить его качество, нужно победить авитаминоз или сделать расслабляющий массаж, считает эндокринолог «Европейского медицинского центра» Елена Островская. Некоторые эффективные способы нормализации сна она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Врач предупредила, если человек не может заснуть до полуночи, когда активнее всего вырабатывается гормон мелатонин, наутро ему гарантированы плохое самочувствие и отсутствие энергии. В этом случае ему нужно постепенно смещать время ночного отдыха, чтобы «ложиться спать сегодня, а вставать завтра».

Для нормализации режима сна и бодрствования Островская посоветовала изменить образ жизни, нормализовать биоритмы и при необходимости устранить проблемы со здоровьем.

Нужно понять, есть ли у человека эндокринные проблемы: исследовать функцию щитовидной железы, обследовать надпочечники. Очень часто нарушение сна бывает у женщин в период пременапаузы, когда начинаются ранние проявления, при этом сохранен регулярный цикл. Нужно обязательно понять, что с гормонами, и устранить дисбаланс, если он есть. Это позволит уменьшить общий фон тревожности и уравновесить процессы торможения и возбуждения центральной нервной системы, чтобы не было перевозбуждения Елена Островская врач-эндокринолог

По словам эндокринолога, спровоцировать проблемы со сном может дефицит витаминов и микроэлементов, в частности, железа, магния и витаминов группы В. В таких случаях по результатам анализов необходимо подобрать персонализированный витаминно-минеральный комплекс, содержащий вещества и аминокислоты, необходимые для нормального засыпания.

Также, как отметила Островская, существуют методики, которые позволяют достичь релаксации, в частности, детокс-капсула и техники расслабляющего массажа.

Часто причина проблем со сном комплексная. С одной стороны, человек не может расслабиться, с другой — ему не хватает тонуса в первой половине дня. Нормализовать ситуацию можно при помощи криотерапии — терапии жидким азотом, которая вызывает кратковременное охлаждение организма, всплеск выброса гормонов надпочечников именно в то время, когда нужно. Также эта процедура вызывает тренировку сосудистого тонуса, что, несомненно, обеспечивает лучшее питание тканей мозга в том числе и, как следствие, лучшее засыпание Елена Островская врач-эндокринолог

Ранее сомнолог Татьяна Сурненкова назвала способы улучшить качество сна. Она призвала создавать полную темноту в спальне.

