В новой «Русалочке» изменили тексты песен ради актуальных ценностей

В новой «Русалочке» изменили тексты песен ради соответствия запросам аудитории

В ремейке анимационного фильма «Русалочка» с Холли Бейли в главной роли изменят тексты двух песен ради соответствия актуальным ценностям. Об этом в интервью Vanity Fair рассказал композитор Алан Менкен.

По словам Менкена, в композиции Kiss the Girl есть некоторые изменения в лирике, потому что люди могли воспринять ее в негативном ключе — песня сопровождала сцену, когда у главной героини Ариэль и принца Эрика должен был случиться первый поцелуй, однако в этот момент у Ариэль отсутствует голос, и зрителям может показаться, что принц навязывает себя главной героине без ее активного согласия.

Также композитор рассказал об исправлении слов в песне Poor Unfortunate Souls, так как некоторые строки в ней могут сподвигнуть девушек на мысль о том, что нужно промолчать, когда хочется сказать «нет». Композиция звучит, когда главная злодейка фильма Урсула пытается уговорить Ариэль обменять голос на ноги.

Ранее стало известно об отказе британского актера и певца Гарри Стайлса играть принца в новой «Русалочке».