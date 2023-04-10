Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:07, 10 апреля 2023Культура

В новой «Русалочке» изменили тексты песен ради актуальных ценностей

В новой «Русалочке» изменили тексты песен ради соответствия запросам аудитории

Кадр: Фильм «Русалочка»

В ремейке анимационного фильма «Русалочка» с Холли Бейли в главной роли изменят тексты двух песен ради соответствия актуальным ценностям. Об этом в интервью Vanity Fair рассказал композитор Алан Менкен.

По словам Менкена, в композиции Kiss the Girl есть некоторые изменения в лирике, потому что люди могли воспринять ее в негативном ключе — песня сопровождала сцену, когда у главной героини Ариэль и принца Эрика должен был случиться первый поцелуй, однако в этот момент у Ариэль отсутствует голос, и зрителям может показаться, что принц навязывает себя главной героине без ее активного согласия.

Также композитор рассказал об исправлении слов в песне Poor Unfortunate Souls, так как некоторые строки в ней могут сподвигнуть девушек на мысль о том, что нужно промолчать, когда хочется сказать «нет». Композиция звучит, когда главная злодейка фильма Урсула пытается уговорить Ариэль обменять голос на ноги.

Ранее стало известно об отказе британского актера и певца Гарри Стайлса играть принца в новой «Русалочке».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу допустил «расширение рамок» совместной с Белоруссией группировки войск
Минобороны отчиталось об ударах по сотне артиллерийских подразделений ВСУ
Российские войска уничтожили более 120 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
В США заявили об истощении запасов украинской ПВО к началу мая
Российские войска уничтожили до 40 бойцов ВСУ на одном направлении
Против мигрантов стали в пять раз чаще возбуждать дела по тяжким статьям
Российские космонавты выйдут в открытый космос в апреле
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом
Армия России уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Минобороны заявило об уничтожении свыше 290 бойцов ВСУ на одном направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.