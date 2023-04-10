В Приамурье заметили еще одну редкую тигрицу с детенышем

В Приамурье заметили вторую самку амурского тигра с детенышем

В Приамурье заметили еще одну самку редкого амурского тигра с детенышем. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили «Интерфаксу» в Амурохотуправлении.

Как уточнили в ведомстве, тигренка в возрасте до трех месяцев обнаружили вместе с матерью, которая попадала в поле зрения специалистов в Завитинском районе зимой. Таким образом, пояснили в Амурохотуправлении, в настоящее время в Амурской области подрастают сразу трое амурских тигрят — до этого двое детенышей появились у другой тигрицы по кличке Елена, которую выпустили на волю после реабилитации.

«Это первые тигрята, рожденные на территории региона с момента выпуска в области краснокнижных хищников. Сам факт их появления — знаковое событие. Это значит, что территория Амурской области официально становится ареалом амурского тигра», — отметил начальник управления по охране животного мира региона Алексей Абросимов.

Всего в настоящее время на территории Амурской области проживают восемь взрослых тигров.