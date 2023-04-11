Тысячи казахов вышли на митинг из-за задержания нефтяников в Астане

Около 2 тыс. человек вышли на митинг в Жанаозене из-за задержания нефтяников в Астане

Около двух тысяч жителей города Жанаозен Мангистауской области на юго-западе Казахстана во вторник, 11 апреля, вышли на митинг к зданию Минэнерго на центральной площади с требованиями освободить задержанных в Астане нефтяников. Об этом сообщает издание «Орда».

Вышедшие еще накануне, 10 апреля, рабочие потребовали отменить результаты тендера, по которому их работодатель, «БерАли Мангистау Company», не получила контракт на выполнение услуг для нефтяной компании «ОзенМунайГаз» («дочка» национальной нефтекомпании «КазМунайГаз», или КМГ).

Чтобы решить вопрос, сотрудникам предприятия предложили трудоустройство в другой компании, однако они отказались, настаивая на отмене тендера, и пробыли на площади почти сутки. Во вторник, 11 апреля, сотрудники полиции за несколько минут задержали несколько десятков человек.

По данным «Интерфакс», один из лидеров протестующих Жолмурат Улыкпанов, сообщил, что задержанных отпустят и отправят в Мангистаускую область поездом в течение суток. Он также заявил о достижении договоренности, что далее сформированная контактная группа будет решать вопрос о трудоустройстве нефтяников с представителями нацкомпании «Казмунайгаз».

В январе 2022 года Казахстан охватили протесты из-за повышения цен на газомоторное топливо, которые вскоре переросли в массовые беспорядки. Власти Казахстана объявили протестующих террористами. В результате столкновений протестующих с силовиками погибли более 200 человек, тысячи были ранены.