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13:12, 11 апреля 2023Мир

На Западе смоделировали последствия смерти Зеленского

AP: в случае смерти Зеленского ЕС может ограничить поставки оружия на Украину

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

В случае смерти президента Украины Владимира Зеленского ЕС может ограничить поставки оружия и военной техники Киеву. Такой вывод о возможных последствиях содержится в анализе американских спецслужб, обнаруженном среди опубликованных в результате утечки документов, сообщает Associated Press (AP).

В упомянутом в материале анализе под грифом «секретно» рассматриваются самые экстремальные варианты развития событий в ходе специальной военной операции России на Украине. В нем говорится, что фигура Зеленского на посту президента является залогом «внутренней и внешней поддержки» действий украинских властей со стороны Запада.

Ранее сообщалось, что утечка секретных документов Пентагона могла начаться в чате геймеров на платформе Discord. По словам одного из участников чата, неизвестный пользователь поделился якобы засекреченными документами, сначала изложив их своими словами, после чего прислал текстовые файлы в качестве доказательств.

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Виктория Кондратьева
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