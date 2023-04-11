16-летняя девушка голыми руками поймала пробравшегося во двор соседа питона

WSVN: в США 16-летняя девушка поймала пробравшегося во двор соседа питона

16-летняя Онья Ли Голайти из американского города Пемброк-Пайнс, штат Флорида, голыми руками поймала трехметрового питона, пробравшегося во двор соседа. Об этом сообщает WSVN.

Онья узнала о змее из сообщения, оставленного соседом в чате местных жителей. «У меня на заднем дворе гигантская змея. Если она ваша, заберите ее. И если не ваша, то все равно, пожалуйста, заберите ее», — написал он. Девушка увлекалась змеями с шести лет, поэтому сразу же решила помочь.

Онья взяла с собой сумку, чтобы положить туда змею, и вместе с отцом пришла к соседу. Как только она схватила питона за голову, тот тут же обвил ее руку. В этот момент вмешался ее отец. Змея в ответ начала сдавливать его руку. «Давление было такое, какого я никогда не ощущал», — утверждает он.

Им потребовалось восемь минут, чтобы справиться с извивающимся питоном и засунуть его в сумку. По словам отца, во время поимки Онья беспокоилась лишь о безопасности змеи, а не о своей собственной. «В жизни не видел, чтобы 16-летняя девушка делала что-то подобное», — добавил он. Позже родственники связались с флоридской Комиссией по охране рыб и дикой природы и передали им рептилию.

Онья рассказала, что расстроилась, когда увидела питона, так как поняла, что его кто-то выбросил. Она считает, что люди избавляются от змей из-за страха. Девушка надеется, что поможет людям преодолеть страх перед животными.

Ранее сообщалось, что пара из Великобритании приехала домой после отпуска в Танзании и нашла в чемодане детеныша геккона. Забравшаяся в багаж экзотическая рептилия пролетела вместе с туристами 8000 километров.