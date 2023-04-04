Экзотическая рептилия забралась в чемодан и пролетела восемь тысяч километров

BBC News: пара вернулась из Танзании в Великобританию и обнаружила в чемодане геккона

Пара из Великобритании приехала домой после отпуска в Танзании и нашла в чемодане детеныша геккона. Об этом сообщает BBC News.

Влюбленные отдыхали в Занзибаре и вернулись в город Уэйкфилд, Англия, когда обнаружили ящерицу размером с монету в чемодане. Забравшаяся в багаж экзотическая рептилия пролетела вместе с туристами 8000 километров и оказалась в другой стране, а затем провела еще четыре дня в чемодане, прежде чем ее заметили.

Пара сразу обратилась в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения. По данным организации, гекконы не выживут при температуре воздуха в Великобритании и должны быть переданы в специализированные учреждения, зоопарки или парки дикой природы.

Ящерицу перевезли в спасательный центр Reptilia Exotic Animal Rescue, где о ней заботятся специалисты. «Удивительно, что геккон пережил такое дальнее путешествие в чемодане. А то, что он пробыл там еще четыре дня, пока его не обнаружили, просто невероятно», — утверждает специалист по спасению животных, который и отвез ящерицу в центр.

Представитель Reptilia Exotic Animal Rescue отметил, что, помимо геккона, в центре находится еще несколько животных, случайно привезенных с разных континентов. «Как только эта особь освоится, она будет готова к возвращению на родину по истечении карантинного периода», — объяснил он.

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