Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:44, 4 апреля 2023Из жизни

Экзотическая рептилия забралась в чемодан и пролетела восемь тысяч километров

BBC News: пара вернулась из Танзании в Великобританию и обнаружила в чемодане геккона

Фото: RSPCA

Пара из Великобритании приехала домой после отпуска в Танзании и нашла в чемодане детеныша геккона. Об этом сообщает BBC News.

Влюбленные отдыхали в Занзибаре и вернулись в город Уэйкфилд, Англия, когда обнаружили ящерицу размером с монету в чемодане. Забравшаяся в багаж экзотическая рептилия пролетела вместе с туристами 8000 километров и оказалась в другой стране, а затем провела еще четыре дня в чемодане, прежде чем ее заметили.

Пара сразу обратилась в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения. По данным организации, гекконы не выживут при температуре воздуха в Великобритании и должны быть переданы в специализированные учреждения, зоопарки или парки дикой природы.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Ящерицу перевезли в спасательный центр Reptilia Exotic Animal Rescue, где о ней заботятся специалисты. «Удивительно, что геккон пережил такое дальнее путешествие в чемодане. А то, что он пробыл там еще четыре дня, пока его не обнаружили, просто невероятно», — утверждает специалист по спасению животных, который и отвез ящерицу в центр.

Представитель Reptilia Exotic Animal Rescue отметил, что, помимо геккона, в центре находится еще несколько животных, случайно привезенных с разных континентов. «Как только эта особь освоится, она будет готова к возвращению на родину по истечении карантинного периода», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что житель Австралии нашел в собственной постели смертельно ядовитую змею, которая спряталась в складках простыни. Длина змеи составляла около двух метров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Трампа арестовали
Сексолог перечислила признаки зависимости от порно
В Белом доме рассказали о реакции Байдена на арест Трампа
Сын Трампа отреагировал на арест отца
Постпред высказался о сотрудничестве с комиссией по расследованию на Украине
Генсек НАТО призвал увеличить военную помощь Украине
Белый дом заявил о готовности к возможным волнениям в связи с арестом Трампа
Хоккеист сборной России Мичков прокомментировал гибель отца
Трампа привезли в суд
Грабители проникли на склад под днищем грузовика и унесли 477 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.