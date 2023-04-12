Водитель автобуса высадил российского ребенка в чужом городе ночью

В Башкирии водитель автобуса высадил 12-летнего ребенка в чужом городе ночью

В Ишимбае водитель автобуса высадил 12-летнего ребенка в чужом городе. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

По данным ведомства, мать мальчика посадила его на общественный транспорт, который следовал по маршруту Уфа—Ишимбай—Салават, и сказала водителю, что в Салавате ребенка встретит бабушка и оплатит поездку.

Водитель решил изменить маршрут автобуса и заехал сначала в Салават, где надо было высадить ребенка, а потом в Ишимбай. Когда мальчик оказался в чужом городе ночью, мужчина объявил конечную остановку и отказался помогать мальчику, высадив его в чужом городе.

Следователи проводят проверку по признакам преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Красноярске кондуктор высадила одиннадцатилетнего ребенка из автобуса, из-за чего он пять остановок шел пешком по морозу. Тогда в городе температура воздуха опустилась ниже 20 градусов мороза.