Зарезавшего и обокравшего девушку и ее мать россиянина осудили на 20 лет

Во Владимирской области осудили мужчину, зарезавшего и обокравшего девушку и ее мать

Владимирский областной суд приговорил местного жителя, зарезавшего и обокравшего двух женщин, к 20 годам и трем месяцам колонии строгого режима. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям об убийстве двух человек, разбое и краже. Следствие и суд установили, что в ноябре 2021 года россиянин пришел в квартиру матери своей подруги и попросил одолжить ему крупную сумму, но та отказала. Тогда мужчина употребил алкоголь, напал на женщину и нанес ей не менее 20 ударов ножом, обыскал спальню потерпевшей и нашел в ее матрасе 170 тысяч рублей, банковскую карту и телефон. После этого мужчина пошел на прогулку с девушкой, а по возвращении домой нанес ей 48 ножевых ранений.

Свою вину мужчина не признал, утверждая, что нашел женщин в их квартире уже мертвыми.

Ранее сообщалось, что в Омске 20-летнего безработного отправили в психбольницу за попытку убить четырех россиян.