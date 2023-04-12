«Движение первых» предложило новый подход к вручению первого паспорта

«Движение первых» запустило Всероссийскую акцию «Мы — граждане России!»

Российское движение детей и молодежи объявило 12 апреля, в День космонавтики, о старте Всероссийской акции «Мы — граждане России!». Только в этом учебном году свои первые паспорта в ходе торжественных церемоний получат свыше 500 тысяч подростков во всех 89 регионах страны.

Первыми участниками акции стали сотни ребят из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Алтайского края, республик Дагестан и Татарстан, Калининградской, Астраханской, Тульской, Новосибирской и Оренбургской областей, а также столицы нашей Родины — Москвы.

«Вручение 14-летним школьникам первых паспортов в нашей стране уже давно стало доброй традицией, однако годами ей не хватало системности, торжественности и осознания важности этого особого момента, а для большинства — это было лишь формальностью. Уверен, первое получение главного личного документа должно быть настоящим событием для любого подростка. Именно поэтому масштабы нашей акции с каждым годом будут только расти: уже в следующем учебном году она объединит более 1,5 миллиона ребят», — подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров.

К слову, главный документ гражданина юным жителям Тулы вручила заместитель председателя правительства области Татьяна Гремякова, а сама церемония прошла в историческом здании города — Доме дворянского собрания.

Всероссийскую акцию, призванную сформировать гражданскую, патриотическую позицию подрастающего поколения, чувство идентичности и сопричастности с судьбой государства, в первых регионах-участниках поддержали на самом высоком уровне. Так, почетным гостем торжественной церемонии в Москве стал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, который вручил паспорта в здании Мосгордумы; губернатор Калининградской области Антон Алиханов поприветствовал мальчишек и девчонок в здании правительства региона; глава Астраханской области Игорь Бабушкин сказал подросткам теплые напутственные слова в стенах Большого зала администрации губернатора.

