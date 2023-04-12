Сломавший 30 костей звезда «Мстителей» заявил о выпавшем в результате ДТП глазе

Звезда «Мстителей» Джереми Реннер рассказал, что у него выпал глаз в результате ДТП

Попавший под снегоуборочную машину и переломавший 30 костей голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер поделился подробностями аварии. Об этом он сообщил в эфире шоу Джимми Киммела, доступном на YouTube-канале ведущего.

Артист отметил, что ратрак, под который он попал в результате несчастного случая, был похож на гигантский ролик для печенья, а также подчеркнул, что ему очень повезло, так как жизненно важные органы не были задеты.

«Снегоуборочная машина не задела мои позвонки, мой мозг не распух, однако у меня выпал глаз. Это странно. Но мне очень повезло, что ни один из органов не пострадал», — поделился звезда «Мстителей», добавив, что его племянник, находившийся рядом во время аварии, видел «кровь повсюду».

Об инциденте с ратраком стало известно 2 января. Сообщалось, что Джереми Реннер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом, чтобы члены семьи могли покинуть резиденцию в Неваде после совместного празднования Нового года. Прощаясь с родственниками, он заметил, что снегоуборочная машина начала катиться назад. Реннер попытался запрыгнуть в нее на ходу, однако попал под гусеницу. Позже актер рассказал о переломе больше 30 костей.