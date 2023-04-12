В Башкирии высадят самую длинную липовую аллею в России
В столице Башкортостана в апреле высадят самую длинную липовую аллею в России. Как уточняет «Башинформ», появление новых деревьев в Уфе приурочено к ежегодной республиканской акции «Зеленая Башкирия».
Отмечается, что в рамках акции 26 апреля запланирована единовременная высадка «Аллеи горожан» вдоль проспекта Октября. В пресс-службе мэрии Уфы рассказали, что материалом послужат сортовые саженцы лип высотой 4-4,5 метра.
Экологическая акция «Зеленая Башкирия» будет проходить в республике с 22 апреля по 13 мая. В этом году ее проведут уже в пятый раз. За время акции планируется посадить 24 тысячи крупномерных деревьев и свыше 57 тысяч других саженцев. По словам организаторов, благодаря предстоящим мероприятиям в Башкирии появятся 64 тематические аллеи.
Ранее сообщалось, что в преддверии 450-летия Уфы в городе пройдет фестиваль национальных культур «Уфа — город дружбы и единства».