Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:48, 12 апреля 2023Силовые структуры

Мигрант из Таджикистана стал фигурантом дела из-за помощи террористам в Сирии

В Петербурге мигрант из Таджикистана отрыл счет для боевиков в Сирии и попал под следствие

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге следователи возбудили дело в отношении 21-летнего гражданина Таджикистана, подозреваемого в пособничестве в финансировании международного террористической организации (МТО). Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Петербургу Сергей Капитонов.

По данным следствия, в декабре 2021 года иностранец в соцсети познакомился с одним из террористов. Тот попросил его открыть счет в банке, чтобы помочь собрать деньги для боевиков в Сирии. В феврале молодой человек открыл счет на свое имя и через соцсеть передал реквизиты собеседнику.

Впоследствии он несколько раз передавал террористу коды подтверждения, зная, что деньги отправляются на финансирование МТО.

Сейчас подозреваемый находится в центре временного содержания иностранных граждан в Подмосковье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Минцифры раскрыли детали закона о воинском учете. Когда запустят реестр призывников и как обжаловать повестку?
Российские истребители уничтожили под Донецком украинский бомбардировщик Су-24
Артиллерия ЧВК «Вагнер» ударила по прорывавшемуся в Артемовск отряду ВСУ
В Москве мужчина на электросамокате сбил пенсионера и проломил ему череп
Непомнящий сыграл вничью в третьей партии матча за титул чемпиона мира
В «Москва-сити» построят новый небоскреб
Бывшего замглавы московской таможни осудили за взятку в 500 тысяч рублей
Пентагон спрогнозировал четыре варианта развития конфликта на Украине
Херш заявил о передаче Зеленскому от ЦРУ списка украинских коррупционеров
Херш уличил министерства Украины в незаконном приобретении оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.