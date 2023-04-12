Мигрант из Таджикистана стал фигурантом дела из-за помощи террористам в Сирии

В Петербурге мигрант из Таджикистана отрыл счет для боевиков в Сирии и попал под следствие

В Санкт-Петербурге следователи возбудили дело в отношении 21-летнего гражданина Таджикистана, подозреваемого в пособничестве в финансировании международного террористической организации (МТО). Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Петербургу Сергей Капитонов.

По данным следствия, в декабре 2021 года иностранец в соцсети познакомился с одним из террористов. Тот попросил его открыть счет в банке, чтобы помочь собрать деньги для боевиков в Сирии. В феврале молодой человек открыл счет на свое имя и через соцсеть передал реквизиты собеседнику.

Впоследствии он несколько раз передавал террористу коды подтверждения, зная, что деньги отправляются на финансирование МТО.

Сейчас подозреваемый находится в центре временного содержания иностранных граждан в Подмосковье.