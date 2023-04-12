«Самолет» и «Киевская площадь» запустили реализацию первого совместного проекта

«Самолет» и «Киевская площадь» построят 850 тысяч метров недвижимости на юге Москвы

Группа «Самолет» объявляют о первом совместном проекте с ГК «Киевская площадь». На территории 28,4 гектара в Москве в районе Восточное Бирюлево «Самолет» построит 849 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 647 тысяч приходится на жилье. Проект предусматривает торговые и деловые объекты, масштабную социальную инфраструктуру. Девелопером проекта выступит группа «Самолет».

Новый комплексный проект будет расположен около Загорьевской и Липецкой улиц, в районе 26-27 километров МКАД — рядом с Бирюлевским лесопарком и Фруктовым садом. На территории проекта появятся три общественно-жилых комплекса на 139 — 258 тысяч квадратных метров каждый, а также многоквартирный дом на 75,5 тысячи квадратных метров. Во всех частях проекта предусмотрено строительство подземных паркингов.

В рамках проекта будет создан современный жилой кластер с развитой социальной инфраструктурой, проектируемой согласно концепции «все для жизни»: здоровье и спорт, образование и семейный досуг, шопинг и бытовые вопросы — жители квартала получат все необходимое для жизни в шаговой доступности. В составе проекта будет построен учебно-воспитательный комплекс на 1275 мест, включая школу на 1075 учеников и детский сад на 200 детей, также здесь появится отдельный садик на 350 мест.

Помимо этого, планируется организовать центры детско-юношеского творчества и детская школа искусств. Среди объектов социальной инфраструктуры стоит также выделить поликлинику на 200 посещений в смену.

Благодаря строительству многофункционального общественно-делового и торгово-развлекательного комплекса на 99,5 тысячи квадратных метров у жителей нового проекта и соседних кварталов появится возможность работать и отдыхать рядом с домом. Также коммерческая инфраструктура проекта предусматривает предприятия торговли шаговой доступности, кафе и рестораны, бытовые услуги, спортивные объекты.

«В проекте в Бирюлево «Самолет» ставит задачу реализовать первый проект в Москве с миксом классов жилья и долей нежилых помещений около 25-30 процентов от продаваемой площади за счет продуманного ритейла и образования. Также прорабатываем возможность реализации объекта Самолет Образование на территории проекта», — рассказал Андрей Иваненко, управляющий партнер «Самолет Москва».

Благодаря новому градостроительному проекту «Самолета» и «Киевской площади» москвичи получат не только комфортные дома, но и рабочие места, возможности для развития бизнеса, а также расположенную в шаговой доступности медицинскую и образовательную инфраструктуру.

