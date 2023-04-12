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03:06, 12 апреля 2023Интернет и СМИ

Политолог указал на большой риск США в отношении Украины

Responsible Statecraft: отправка военных США на Украину может спровоцировать эскалацию

Профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен заявил, что Вашингтон пошел на большой риск, отправив американских военных на территорию Украины. Своим мнением он поделился в материале для Responsible Statecraft.

Политолог проанализировал недавнюю утечку документов Пентагона, где описывается состояние Вооруженных сил Украины (ВСУ) и планы США по их укреплению.

Ливен обратил внимание, что подготовку украинских военных проводят не только на Западе, но и на территории Украины. 71 американский военнослужащий вместе с 97 бойцами спецназа НАТО участвуют в обучении бойцов ВСУ, утверждает эксперт.

«Их присутствие, очевидно, создает риск того, что они могут быть убиты или схвачены в плен», — подчеркнул Ливен, указав, что такая ситуация сможет спровоцировать «опасный цикл эскалации».

Ранее издание New York Times писало, что у многих американских наемников, служащих в ВСУ, отсутствует военный опыт. В материале отмечается, что американские бойцы конфликтуют друг с другом, а также занимаются мошенничеством. «Многие из этих добровольцев борются друг с другом...Другие, как показывают записи, занимались благотворительностью, при этом пытаясь нажиться на войне», — говорится в сообщении.

Марина Совина
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