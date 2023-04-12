Информацию о штрафах за мытье и ремонт машин на дачных участках уточнили

Сообщение о штрафах за мытье и ремонт автомобилей в российских СНТ уточнили

Сообщение о штрафах за мытье и ремонт автомобилей на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ) оказалось частично недостоверным.

Ранее в апреле газета «Известия» сообщила, что в России появился новый штраф — за мойку и ремонт автомобиля на территории садовых некоммерческих товариществ. «Появился штраф за мойку и ремонт автомобилей на территории СНТ, он составит 3–5 тысяч рублей. Если выявится загрязнение почвы, наказание возрастет до 10 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств», — говорится в статье.

При этом издание не приводит конкретный закон, запрещающий мойку на дачных участках, поскольку его нет.

Информацию о новых штрафах для владельцев дачных участков в СНТ подтвердил в разговоре с MK.RU юрист Алексей Голубев. «Вне специальных санитарных зон мыть автомобили на собственных участках скорее можно — но только если речь идет о землях населенных пунктов (прежде всего — индивидуального жилищного строительства)», — пишет сайт со ссылкой на Голубева.

Однако штраф предусмотрен в случае загрязнения земли в результате мойки или ремонта. Об этом говорится в Кодексе Московской области об административных правонарушениях.

Информация о штрафах за мойку и мытье автомобилей на дачных участках (на территории СНТ) широко распространилась в СМИ и соцсетях. Так, об этом написали МИР, Zab.ru, «Царьград», РЕН ТВ и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»