В Госдуме дали находящимся за рубежом россиянам совет из-за электронных повесток

Картаполов заявил, что люди за рубежом смогут направить документы в военкомат электронно

Россияне, которые проживают за рубежом, после получения повестки онлайн на портале «Госуслуги» смогут направить документы в военкомат в электронном виде. Такой совет дал находящимся за границей жителям глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет РБК.

«Либо, будучи в отпуске в России — я надеюсь, что нормальные люди-то, они все отпуска проводят в России, если они даже долгое время живут и работают за границей, — прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и спокойно ехать работать дальше», — сказал парламентарий.

Картаполов порекомендовал подлежащим призыву россиянам оформить отпуск на год, отслужить в армии и уехать обратно за границу работать, если это необходимо.

11 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменении правил оповещения жителей о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Из документа следует, что бумажные повестки приравняют к электронным как имеющие равную юридическую силу. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах» либо по истечении семи дней после ее публикации в специально создаваемом реестре.

