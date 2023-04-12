Глава фонда «Круг добра» отметил важность развития социального партнерства

Глава фонда «Круг добра» Александр Ткаченко вошел в новый состав Общественной палаты

Указом президента в новый, восьмой состав Общественной палаты России утвержден Александр Ткаченко, председатель Комиссии по вопросам благотворительности и социальной работе, председатель правления фонда поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра».

Александр Ткаченко выразил благодарность президенту за доверие и отметил, что Общественная палата «и дальше будет главной площадкой для взаимодействия граждан, общественных объединений с органами государственной и муниципальной власти, будет инструментом поддержки некоммерческого сектора, общественных инициатив, поддержки гражданских активистов».

«На мой взгляд, сейчас очень важно перейти от обсуждения и реализации отдельных инициатив социального партнерства к тому, чтобы такое партнерство стало привычным делом во всех сферах, связанных с решением социальных проблем. Другими словами, нужно вместе работать и оперативно решать возникающие проблемы, с максимальным эффектом использовать открывающиеся возможности и готовность многих граждан поддержать социальную политику государства — на благо всей страны, ее граждан, особенно тех, кому нужны дополнительное внимание и помощь», — сказал Александр Ткаченко.

Он отметил, что условия, в которых придется работать новому составу ОП РФ, изменились — появились новые серьезные вызовы: «Сегодня предельно ясно, что залог решения любых проблем страны — объединение усилий. Важно, чтобы общественное доверие, которое есть у власти, было подкреплено новыми идеями и инициативами некоммерческих организаций».

Общественник обратил внимание, что последние пять лет тема социального партнерства и объединения усилий государства, общественников и бизнеса активно обсуждались на различных конференциях и встречах.

Многие инициативы уже подтвердили эффективность этого подхода. Например, динамичное развитие системы помощи тяжело и неизлечимо больным детям было бы невозможно, если бы некоммерческие организации и государственные институты не объединили бы свои ресурсы и не начали вместе строить хосписы и обучать специалистов, отмечает Ткаченко.

В новый состав ОП РФ по президентской квоте вошли 40 российских граждан, имеющие особые заслуги перед государством и обществом. Срок полномочий одного состава — три года. Впереди — конкурсный отбор членов Общественной палаты РФ по квоте от некоммерческих организаций. Его объявит специально созданная рабочая группа, состоящая из членов ОП РФ седьмого и восьмого составов. Полномочия членов восьмого состава Палаты вступят в силу в день проведения первого пленарного заседания.

