Объяснено падение российского спроса на жилье в Турции

Garnet: падение российского спроса на жилье в Турции происходит из-за сезона

Россияне теряют интерес к недвижимости в Турции из-за сезона и недавнего землетрясения. Падение спроса на покупку жилья в стране объяснила руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт добавила, что на желание россиян покупать жилье в Турции также влияет ситуация в собственной стране. «Снижение спроса в Турции возникло из-за затишья в России. Сейчас мы видим, что это затишье заканчивается и сейчас повестки приходят жителям многих регионов, а это стимулирует тех, кто еще может уехать уезжать», — пояснила Позднякова.

Еще одна причина снижения спроса — президентские выборы в Турции, которые должны состояться в скором времени. Решение властей страны перестать выдавать иностранцам туристический вид на жительство (ВНЖ) также повлияло на интерес к недвижимости. По словам Поздняковой, в будущем российский спрос на жилье в Турции может резко вырасти либо из-за смены ситуации в России, либо после завершения выборов и четкого озвучивания позиции властей по взаимодействию с иностранцами.

Ранее сообщалось, что по итогам февраля россияне стали интересоваться жильем в Турции на 50,11 процента меньше относительно января. По данным Easyhome Turkey, снижение количества обращений стало рекордным, начиная с 2018 года.