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21:57, 12 апреля 2023Мир

На Украине погибли два американских наемника

Daily Beast: американские наемники Уилтон и Керпаси были убиты на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Два американских наемника погибли во время боевых действий на Украине. Об этом пишет издание The Daily Beast.

Один из наемников, Эдвард Уолтер Уилтон, был убит в боях за Артемовск. Его родственник подтвердил гибель военного, однако отказался сообщить дополнительную информацию.

Во время боевых действий на Украине также погиб бывший морпех Грэйди Керпаси. Данные о его гибели были размещены на краудфандинговой платформе GoFundMe от лица его семьи. Супруга военного рассказала, что Госдеп США поддерживает связь с их семьей.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал наемников как можно скорее покинуть Украину. Он предупредил, что оставшиеся на территории республики военные с большой вероятностью могут погибнуть.

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Марина Совина
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