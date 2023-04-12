На Украине погибли два американских наемника

Daily Beast: американские наемники Уилтон и Керпаси были убиты на Украине

Два американских наемника погибли во время боевых действий на Украине. Об этом пишет издание The Daily Beast.

Один из наемников, Эдвард Уолтер Уилтон, был убит в боях за Артемовск. Его родственник подтвердил гибель военного, однако отказался сообщить дополнительную информацию.

Во время боевых действий на Украине также погиб бывший морпех Грэйди Керпаси. Данные о его гибели были размещены на краудфандинговой платформе GoFundMe от лица его семьи. Супруга военного рассказала, что Госдеп США поддерживает связь с их семьей.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал наемников как можно скорее покинуть Украину. Он предупредил, что оставшиеся на территории республики военные с большой вероятностью могут погибнуть.