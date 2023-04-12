Зеленский предложил разорвать еще одно соглашение с Белоруссией

Зеленский предложил разорвать соглашение с Белоруссией о защите государственных секретов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил разорвать еще одно соглашение с Белоруссией. Карточка законопроекта опубликована на сайте Верховной Рады Украины.

Зеленский направил в парламент проект закона о прекращении соглашения между Украиной и Белоруссией о взаимном обеспечении защиты государственных секретов.

Существующее соглашение закрепляет, что в интересах обеих стран обеспечивается защита государственных секретов, передаваемых и получаемых в процессе двустороннего сотрудничества. Документ подписали в Киеве 19 февраля 2004 года. Верховная Рада ратифицировала его в октябре 2005 года.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы жителями приграничных регионов.