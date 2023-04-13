Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:41, 13 апреля 2023Культура

По вселенной «Теории большого взрыва» снимут еще один спин-офф

Variety: по вселенной «Теории большого взрыва» снимут еще один спин-офф
СюжетВзрывы в США:

Фото: Rich Fury / Getty Images

Один из создателей «Теории большого взрыва» и «Детства Шелдона» Чак Лорри работает над еще одним комедийным сериалом, действия которого происходят во вселенной шоу. Об этом пишет Variety.

Никаких подробностей сюжета нового спин-оффа сериала раскрыто не было, однако предполагается, что участники прошлых проектов могут появиться в эпизодах в качестве гостей.

В 2022 году создатели «Теории большого взрыва» высказались о продолжении сериала. Чак Лорри и Билл Прэди заявили, что им трудно представить продолжение ситкома, поскольку их полностью устраивает финал.

«Теория большого взрыва» — один из самых популярных ситкомов в США и во многих других странах. Аудитория 11-го сезона составила около 14 миллионов человек.

Исполнитель роли Шелдона Купера Джим Парсонс в ноябре 2016-го стал самым дорогим актером телевидения по версии Forbes. Его коллеги Джонни Галэки (Леонард), Саймон Хелберг (Говард) и Кунал Найар (Раджеш) заняли три следующие строчки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг причастность ЧВК «Вагнер» к казни украинского военного
Подросток открыл стрельбу в российской школе
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним
Житель Британии нашел лежащий на дороге секретный документ о Байдене
В США заявили о последних пакетах помощи для Украины
В России отреагировали на планы Киева демилитаризировать Черное море
Страны ЕС вернут замороженные активы ЦБ России
Россиянкам назвали самые безвкусные модели весенней обуви
Соучастник убийства Татарского перед терактом приезжал на кладбище во Владимир
Польша попросила у Германии разрешение поставить Украине МиГ-29
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.