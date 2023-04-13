По вселенной «Теории большого взрыва» снимут еще один спин-офф

Variety: по вселенной «Теории большого взрыва» снимут еще один спин-офф

Один из создателей «Теории большого взрыва» и «Детства Шелдона» Чак Лорри работает над еще одним комедийным сериалом, действия которого происходят во вселенной шоу. Об этом пишет Variety.

Никаких подробностей сюжета нового спин-оффа сериала раскрыто не было, однако предполагается, что участники прошлых проектов могут появиться в эпизодах в качестве гостей.

В 2022 году создатели «Теории большого взрыва» высказались о продолжении сериала. Чак Лорри и Билл Прэди заявили, что им трудно представить продолжение ситкома, поскольку их полностью устраивает финал.

«Теория большого взрыва» — один из самых популярных ситкомов в США и во многих других странах. Аудитория 11-го сезона составила около 14 миллионов человек.

Исполнитель роли Шелдона Купера Джим Парсонс в ноябре 2016-го стал самым дорогим актером телевидения по версии Forbes. Его коллеги Джонни Галэки (Леонард), Саймон Хелберг (Говард) и Кунал Найар (Раджеш) заняли три следующие строчки.